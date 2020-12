Politiske konspirationer på forhudsfronten

Jeg har fuld forståelse for, at Morten Frisch er skuffet over, at ingen af hans påstande om konsekvenser af mandlig omskæring er reflekteret i de nationale og internationale udmeldinger. Men som forskere må vi altid være indstillet på at justere vores opfattelse af virkeligheden, i takt med at ny forskning rokker ved tidligere hypoteser, skriver Dan Meyrowitsch.

Som førende dansk forhuds- og omskæringsforsker har Morten Frisch det ikke nemt med, at samtlige af hans opfattelser vedrørende konsekvenser af drengeomskæring ikke kan bekræftes af allerede publicerede systematiske reviews og udmeldinger fra bl.a. Det Etiske Råd, Sundhedsdatastyrelsen, Justitsministeriet, internationale sundhedsmyndigheder og i den omfattende udredning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dan Meyrowitsch, epidemiolog, ph.d. forskningsleder

I sit indlæg i Dagens Medicin 22. december 2020 understreger Morten Frisch, at de danske myndigheder og styrelser slet ikke har lyttet til eksperter fra de forskellige speciallægeselskaber.

Man må undres over denne udtalelse, da det netop er de samme speciallægeselskaber, som har udvalgt egne eksperter, der har bidraget til arbejdet med at udarbejde udredningen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stor fokus på politisk indflydelse

Som det fremgår af Morten Frischs lange indlæg, er der meget fokus på den politiske indflydelse, som Morten Frisch mener, at ikke mindst jøder har på evidens og statistik af relevans for non-terapeutisk omskæring. I den forbindelse skriver Morten Frisch:

»Det er påfaldende at se den dybe agtelse på omskæringsområdet, som Meyrowitsch nærer for politisk påvirkede organer og myndigheder som Det Etiske Råd, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Justitsministeriet og internationale sundhedsmyndigheder.«

Jeg kan forstå, at Morten Frisch mener, at der nationalt og internationalt er tale om et politisk konspirationslignende komplot, der sætter forhudsagendaen hos de institutioner og myndigheder, som Morten Frisch nævner.

Jeg kan i øvrigt bekræfte Morten Frischs udlægning: Jeg har dyb respekt for det store arbejde, som Det Etiske Råd, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Justitsministeriet har lagt i at afdække bedste viden og evidens, når det handler om non-terapeutisk drengeomskæring.

Forståelse for skuffelse

Jeg har også fuld forståelse for, at Morten Frisch er skuffet over, at ingen af hans påstande om konsekvenser af mandlig omskæring er reflekteret i de relevante systematiske gennemgange og udmeldinger fra de danske ekspertgrupper og statslige institutioner og heller ikke deles af udenlandske sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer, herunder WHO og Centers for Disease Control and Prevention (USA).

Som forskere må vi imidlertid altid være indstillet på at justere vores egen forforståelse og opfattelse af virkeligheden i takt med, at resultater af ny forskning rokker ved vores tidligere hypoteser.

Er det ikke netop det, som gør det så spændende at undersøge den verden, som vi lever i?

