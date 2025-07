Arbejdet med sundhedsreformen gik tirsdag ind i sin næste fase, da regeringen præsenterede det store lovkompleks om almen praksis. Efter at have læst de 133 sider er PLO’s umiddelbare vurdering, at regeringen ønsker at afmontere så store dele af aftalesystemet mellem de praktiserende læger og det offentlige, at stort set alle forhold ensidigt vil blive dikteret af det offentlige i fremtiden. Det gælder blandt andet udvælgelsen af de opgaver, som den praktiserende læge skal løse, og det lægger nu et...