Den nye lovpakke II, der skal sætte rammerne for fremtidens almen praksis, vil give regionsrådene og dermed også de kommende sundhedsråd langt videre rammer for at sanktionere praktiserende læger, der ikke lever op til regionens kvalitetskrav, end tilfældet er i dag. Det fremgår af det lovforslag, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet tirsdag sendte i høring. Fordi regionsrådene fortsat har ansvaret for, at almen praksis lever op til de standarder og krav, får rådene ‘mulighed for og pligt til at træffe afgørelser...