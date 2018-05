Cookiepolitik

Dagens Medicin ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du og andre besøgende bruger dagensmedicin.dk (“Hjemmesiden”). Vi ønsker med denne politik at skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig behandlingen.

Behandling af personoplysninger ved brug af cookies

Dagens Medicins brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores persondatapolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

Samtykke

Ved at bruge Hjemmesiden, giver du samtykke til, at Dagens Medicin bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i din webbrowser.

Hvad er cookies

Cookies er små tekstfiler, som Hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet “cookies” betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts eller cookies sat ved brug af andet software. Ordet “cookies” omfatter også oplysninger om MAC-adresse og andre oplysninger om dit device.

Cookies kan både blive brugt af Dagens Medicin og af tredjeparter.

Der findes grundlæggende to typer cookies, “midlertidige” og “permanente”. De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden.

Du kan læse nedenfor, hvilke cookies der bruges og til hvilke formål.

Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at Dagens Medicin sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden ikke vil fungere 100 pct. optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.

Se vejledningen her for at få at mere at vide om, hvordan du kan slette cookies på din computer. Ønsker du ikke at modtage cookies, kan du se mere her, hvor en vejledning er tilgængelig for, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der allerede ligger på din harddisk.

Vi giver også mulighed for specifikt at blokere ikke-essentielle cookies fra tredjepart.

Hvilke cookies bruges og til hvilke formål?

Nedenfor kan du se, hvilke cookies Hjemmesiden bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr:

Hvis du forsøger at logge ind på vores websteder, fastsætter vi en midlertidig cookie (wordpress_test_cookie) for at afgøre, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og kasseres, når du lukker din browser.

Hvis du har en konto, og du logger ind på vores websteder, opretter vi op til tre cookies (wordpress_{site}, wordpress_sec_{site}, wordpress_logged_in_{site}) for at gemme dine loginoplysninger i din browser. Disse cookies er unikke for webstedet og indeholder dit brugernavn og et login-token for dig. Hvis du vælger “Husk mig” vil disse cookies fortsætte i to uger. Hvis ikke, vil de fortsætte i to dage. Da disse cookies gemmer dit brugernavn og loginoplysninger, er det vigtigt at logge ud, før du forlader computeren for at forhindre uautoriseret adgang, hvis du logger ind på dette websted ved hjælp af en offentlig computer.

Hvis du har rettigheder til at oprette indhold på vores websteder, og hvis du bruger administrationssiderne på webstedet, gemmes op til to ekstra cookies (wp-settings-{userID}, wp-settings-time-{userID}) i din browser. Disse cookies indeholder både dit bruger-id. Den første cookie indeholder eventuelle skærmvalg, du har valgt, og den anden indeholder tidsstempel for sidste gang du besøgte en administrationsside. De udløber efter 1 år.

Hvis du bruger administrationssiderne på webstedet til at redigere artikler, gemmes en yderligere cookie (wp-saving-post) i din browser. Denne cookie indeholder ingen personlige data og angiver blot post-id’et for den artikel, du netop har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Når du har accepteret vores brug af cookies eller har blokeret for ikke-essentielle cookies fra tredjepart, vil vi gemme en cookie (cookie_notice_accepted) med oplysninger om samtykket.

Cookies fra tredjepart

Dagens Medicin gør brug af en række tredjepartsservices, som i nogle tilfælde også kan lagre cookies i din browser. Her kan du kan læse mere om, hvordan du sætter din browser op til at afvise tredjepartscookies.

Det kan f.eks. være statistiktjenester, der kan lagre cookies i din browser for at indhente information om, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem. Disse cookies indeholder udelukkende anonymiserede data og ingen persondata.

Annoncer på dagensmedicin.dk bliver håndteret af tredjepart, og dette annoncesystem kan lagre cookies i din browser for dels at holde styr på, at du ikke får vist den samme reklame igen og igen, og dels til at forsøge at vise dig annoncer, der har relevans for de sider, du har besøgt. Disse cookies kan indeholde persondata som f.eks. ip-nummer, lokation mm.

Vores hjemmeside kan ligeledes gøre brug af indlejret indhold fra tredjepart. Dette indlejrede indhold kan gemme cookies, der indeholder persondata, i dine browser.