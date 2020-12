Kognitiv bias på forhudsfronten

I et debatindlæg, der argumenterer for en kriminalisering af non-terapeutisk drengeomskæring, gentager Morten Frisch flere påstande og fremstiller disse som videnskabelige fakta. Alle disse påstande er blevet afvist af Styrelsen for Patientsikkerhed og er desuden i konflikt med bedste viden på området, skriver Dan Meyrowitsch, epidemiolog og forskningsleder på KU, i et svar til overlæge Morten Frisch.