Persondatapolitik for BØRSEN ASSOCIATED MEDIA A/S

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan BØRSEN ASSOCIATED MEDIA A/S (”Vi” eller ”Os”) behandler dine personoplysninger. Denne privatlivspolitik er gældende for dagensmedicin.dk samt tilkyttede domæner (dagenspharma.dk, kommunalsundhed.dk og praktiskmedicin.dk) samt andre tjenester vi udbyder.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

BØRSEN ASSOCIATED MEDIA A/S

CVR-nummer: 20052678

Møntergade 19

1116 København K

dm@dagensmedicin.dk

https://www.dagensmedicin.dk

Personoplysninger

Personoplysninger afgivet til os vil være tilgængelige på alle ovennævnte domæner og for andre tjenester, vi udbyder.

Når du opretter en brugerprofil på vores websider eller bestiller et abonnement, indsamler vi flg. kontaktinformationer: navn, efternavn, e-mail, telefonnummer, hjemmeadresse, firmaadresse, arbejdsplads, øvrige betalingsoplysninger samt købs- og betalingshistorik. Disse oplysninger bruger vi til at kunne levere redaktionelle produkter og tjenester, til evt. at kunne opkræve betaling for disse produkter samt til generel support og kommunikation i forbindelse med etablering af og efterfølgende ændringer i brugerprofilen.

Desuden indsamler vi oplysninger om titel, stilling, sundhedsfaglige specialer, autorisationsnummer, fødselsdag, dato for autorisation samt interesser og præferencer. Disse oplysninger kan indhentes fra dig selv, fra autorisationsregistret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, telefonregistre eller andre offentligt tilgængelige kilder.

Disse oplysninger bruger vi til at kunne tilpasse redaktionelt indhold, annoncer, andet kommercielt indhold på vores website samt andre tjenester efter dine interesser og til at sikre overholdelse af ’Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler’ samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker.

Når du opretter en brugerprofil på et vores websteder vil du automatisk blive tildelt et numerisk bruger-id, brugernavn samt password. Disse oplysninger og andre personlige oplysninger vil være gældende for alle vores domæner og gemmes i en fælles database. Password vil blive gemt i krypteret form.

Brugernavne og bruger-id kan ikke ændres. Hvis du ønsker at ændre password kan du anmode om at få tilsendt et link på din e-mail.

Personoplysninger kan også indhentes i forbindelse med tilmeldinger til konferencer, seminarer, netværksarrangementer, debatmøder eller andre begivenheder, som vi arrangerer. Oplysninger i den forbindelse vil blive indsamlet af Conference Manager A/S i henhold til aftale med os.

Jobsøgninger på vores hjemmeside kan gemmes som jobagenter i databasen med det formål at advisere brugeren om relevante ledige stillinger. Disse oplysninger vil være knyttet til brugerens profil, således at brugeren selv kan redigere oplysningerne.

Vi kan med dit samtykke indsamle personoplysninger til brug for markedsføring af konferencer, seminarer, netværksarrangementer, debatmøder eller andre tjenester.

IP-adresse

Vi bruger din IP-adresse til at diagnosticere problemer på vores servere og til administration af vores website. Derudover bruger vi den til at skaffe os et overblik over vores brugeres geografiske sammensætning og til at udforme tilbud til potentielle virksomhedskunder.

Cookies

Når du besøger vores websteder, vil vi lagre en eller flere cookies i din browser. Der er ingen personlige oplysninger i disse cookies.

Vi bruger bl.a. cookies til at sikre, at du ikke får vist de samme bannerreklamer igen og igen, til at tilpasse vores website efter dine interesser, til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker og til at gemme din login-oplysninger, så du slipper for at logge ind, hver gang du besøger vores websteder.

Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.

Annoncer

Annoncer på vores websteder og i andre vores tjenester leveres af den eksterne udbyder ’ONE by AOL’. Annoncesystemet kan lagre cookies i din browser for dels at holde styr på, at du ikke får vist den samme reklame igen og igen, og dels til at forsøge at vise dig annoncer, der har relevans for de sider, du har besøgt.

Læs mere her.

Statistik

Vores websteder gør brug af de eksterne tjenester Google Analytics og WordPress.com til at indsamle statistik på dine besøg på vores websteder. Disse services kan lagre cookies i din browser for at indhente information om, hvilke sider du besøger, og hvor lang tid du er på dem.

Når der sendes data til disse statistik-tjenester medsendes ingen personfølsomme eller personhenførbare oplysninger, men der kan medsendes generelle oplysninger om stilling, sundhedsfaglige specialer og abonnement på vores tjenester. Disse oplysninger bruges i aggregeret form til at udarbejde statistikker for brugen af vores redaktionelle og kommercielle indhold. Denne statistik kan i aggregeret form videregives til vores annoncører.

Læs mere Google Analytics behandling af persondata her.

Privatlivspolitik for WordPress.com er tilgængelig her.

Desuden indsamler vi statistik om brugen af e-mails med redaktionelt indhold. Dette omfatter data om, hvorvidt brugere har åbnet og klikket på link i disse e-mail. Disse oplysninger bruges udelukkende til at diagnosticere problemer med leveringen af disse e-mail.

Se privatlivspolitik for APSIS International AB her

Kommentarer

Hvis du vælger at indsende en kommentar til en artikel på et vores websteder, vil denne kommentar blive tilknyttet din brugerprofil, og vi vil – udover den kommentartekst, du indsender, også indsamle oplysninger om din IP-adresse og din brugeragent. Disse oplysninger bruges til at forhindre spam, og oplysninger bliver delt med Akismet-tjenesten for at afgøre, om din kommentar er spam. Akismet-tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/

Din kommentar, herunder kommentartekst, dit navn, e-mail-adresse, IP-adresse og brugeragent vil blive lagret i hjemmesidens database, hvor adgang er begrænset til webstedets administratorer og redaktører. Oplysningerne vil blive bevaret på ubestemt tid, indtil de eksplicit bliver slettet af en administrator eller redaktør.

Efter godkendelse af din kommentar vil din kommentartekst og dit navn være synligt for offentligheden.

Indlejret indhold fra andre websider

Artikler på denne webside kan omfatte indlejret indhold (f.eks videoer, billeder, artikler mv.) fra eksterne tjenester. Indlejret indhold fra andre hjemmesider opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt den hjemmeside, hvorfra indholdet oprindeligt stammer.

Disse hjemmesider kan indsamle oplysninger om dig, bruger cookies, indlejre yderligere tredjepart sporing, og overvåge din interaktion med den indlejrede indhold, herunder sporing af din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på denne hjemmeside.

Vores hjemmesider kan ligeledes gøre bruge skrifttyper, der leveres af eksterne partnere. Disse partnere gør ikke brug af cookies, men kan indsamle tekniske oplysninger om din browser med det formål at overvåge om brugen overholder forretningsbetingelserne. De indsamlede oplysninger indeholder ikke brugeren ip-adresse eller andre personlige oplysninger.

Læs mere om brugen af Google Fonts her og om brugen af skrifttyper fra Cloud.typography her.

Videregivelse af persondata

Vi videregiver ikke persondata til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke. Vi kan videregive aggregerede oplysninger af generel og statistisk karakter til annoncører og andre samarbejdspartnere med det formål f.eks. at dokumentere brug af vores websider eller andre tjenester.

Vi gør brug af en række eksterne partnere, som dermed har adgang til at behandle persondata på vores vegne.

Vores e-mail-server og kontorapplikationer drives af Google G Suite – se databehandleraftale her.

Vores websider er hostet af WP Engine – se databehandleraftale her.

Vores nyhedsbreve samt digitale nyheder på e-mail sendes via APSIS International AB – se privatlivspolitik her

Tilmelding til konferencer, seminarer, netværksarrangementer, debatmøder eller andre begivenheder, som vi arrangerer, håndteres af Conference Manager A/S – se databehandleraftale her.

Opbevaring af persondata

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor.

I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til seks år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Oplysninger i din brugerprofil på vores hjemmesider vil blive bevaret, indtil vi modtager anmodning om sletning.

Hvis vi ikke har et aktivt kundeforhold, men du har afgivet samtykke til at modtage henvendelser i forbindelse med markedsføring, vil vi opbevare personoplysninger, indtil du trækker dette samtykke tilbage. Dette forudsætter, at vi ikke øvrigt er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

Generelt vil personoplysninger om ikke registrerede kunder blive slettet efter et år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål nævnt i denne politik, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads, når der sker en overførsel til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:

Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er af EU-Kommissionen vurderet som lande, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, f.eks. til amerikanske virksomheder vi samarbejder med, som er certificerede under EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

Landet/landene eller virksomheden/virksomhederne er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder.

Brud på sikkerhedsforanstaltninger

Såfremt der skulle ske et brud på vores fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger og tredjepart derved opnår adgang til lagrede persondata, således at disse kan være blevet videregivet, ændret eller ødelagt, vil vi hurtigst muligt efter opdagelsen af dette brud tage kontakt til relevante myndigheder samt berørte brugere.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af disse rettigheder ved at fremsende e-mail til dm@dagensmedicin.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne privatlivspolitik giver vi dig besked via denne hjemmeside og via e-mail, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside.