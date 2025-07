Debat: En ny retning for psykiatrien – lad os gribe muligheden sammen

Vi står med en historisk mulighed for at skabe en mere sammenhængende, tilgængelig og værdig psykiatri. Det kræver, at vi tør tænke nyt og samarbejde på tværs af sektorer. Hos de private psykiatriske klinikker og hospitaler er vi klar. Lad os sammen sikre, at ingen børn og unge skal vente urimeligt længe på den hjælp, de har brug for, skriver Kit Kjærsgaard, direktør for Skovhus Privathospital og Dorthe Mikkelsen, direktør for CPH Privathospital.