Overlæger: Hvorfor har vi fået 10.000 kr. fra ‘vinterpakken’?

Vi har ikke oplevet nogen øget belastning i vagterne på kirurgisk fællesafdeling under COVID-19, men alligevel har vi fået en belønning fra ‘vinterpakken’. Den løsning er pinagtig ringe, skriver seks overlæger fra Regionshospitalet Randers.

Indlægget er skrevet af overlægerne Jesper Beck Jørgensen, Henrik Elbrønd, Marlene Julia Sørensen, Katrine Emmertsen, Christian Allerslev Frandsen og Knud Thygesen Nielsen, alle fra Kirurgisk fællesafdeling, Regionshospitalet Randers.

Folketingets vedtagelse af ‘vinterpakken’ udløste én mia. kr. til afhjælpning af presset på personaleressourcerne på landets sygehuse som følge af det øgede antal patienter grundet coronasmitten.

Midlerne var tiltænkt ansatte, som oplevede en øget belastning i længere tid ud over den sædvanlige fluktuation i arbejdsmængden. De blev tildelt med formålet at understøtte aktiviteten og sikre fastholdelse af personalet i en tid med stor sygeplejerskemangel.

Det tror vi, at der er mange, der synes giver god mening.

Vi kan nu til vores store forundring konstatere, at samtlige overlæger på vores afdeling både med tilstedeværelsesvagt og rådighedsvagt, hver er tildelt 10.000 kr. fra ‘vinterpakken’.

Giver ingen mening

Vi har ikke oplevet nogen øget belastning i vagterne, og da slet ikke i det daglige arbejde, hvor der har været lukket ned for megen planlagt kirurgi. Andre af sygehusets lægelige specialer er i samme situation og er tildelt samme midler.

Samtidig hører vi, at lignende sker på andre hospitaler og i andre regioner. Det giver ingen mening.

Det er svært at forstå, hvordan kriterierne for tildelingen af midlerne er fremkommet.

Opgaven har ikke været nem, men vi må konstatere, at den valgte løsning er pinagtig ringe. Det er ikke den måde, samfundets penge skal klattes væk.

Det efterlader os med en dårlig smag i munden, når vi samtidig kan se at f.eks. flere anæstesisygeplejerske på AUH ikke har fået nogen økonomisk anerkendelse for et beviseligt øget arbejdspres.

Vi har bedt om at få de penge, der er tiltænkt overlægegruppen, tilbageført, og at de lægges i en pulje i afdelingen til lønmidler til sygeplejegruppen.

