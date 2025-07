Lovpakke II fortjener ros for at gøre, hvad der er nødvendigt for at ruste almen praksis til fremtiden. Sådan lyder det fra Morten Freil, direktør for Danske Patienter. For vi ved, hvad der venter. Flere patienter med mere komplicerede helbredsmæssige problemer, og det kommer til at kræve, at almen praksis melder sig under fanerne for det samlede sundhedsvæsen, vurderer Morten Freil. »Det er på tide, at udviklingen af almen praksis kommer ud af det lukkede overenskomstrum og i højere grad...