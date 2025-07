Et studie med 400 danske patienter, der havde gennemgået et større kirurgisk indgreb viser, at overvågning med brug af kunstig intelligens kan reducere risikoen for postoperative komplikationer betydeligt, frigøre ressourcer på sengeafdelingerne, og samtidig reducere indlæggelsestiden. Resultaterne er netop publiceret i tidsskriftet Anesthesia & Analgesia. Følg dette link. Det er brugen af det danskudviklede, såkaldte WARD-system (Wireless Assessment of Respiratory and circulatory Distress), som nu er afprøvet i det første randomiserede forsøg i verden, hvor et monitoreringssystem med kunstig intelligens...