Vi har mistet 6.000 sengepladser på 15 år

At et offentligt sundhedsvæsen til en årlig pris på ca. 170 mia. kr. kan være under hårdt pres af 450 indlagte coronapatienter, viser med al tydelighed, at der er noget fundamentalt galt med kapacitet, struktur og prioritering i sundhedsvæsenet, skriver Bodil Lyngholm og Kristian Sandvej, praktiserende læger.