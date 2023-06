Blog: Fester og gæster

International Forum kan blive et referencepunkt for læring og udveksling af idéer, takket være det store arbejde som mange fra især hospitaler og kommuner bidrager med. Jeg håber, at de danske deltagere under konferencen vil få den samme følelse, som jeg har haft i forbindelse med optakten til konferencen: At vi har meget at være stolte af og meget flot arbejde at vise frem, skriver Inge Kristensen, direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.