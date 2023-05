International Forum kan blive et referencepunkt for læring og udveksling af idéer, takket være det store arbejde som mange fra især hospitaler og kommuner bidrager med. Jeg håber, at de danske deltagere under konferencen vil få den samme følelse, som jeg har haft i forbindelse med optakten til konferencen: At vi har meget at være stolte af og meget flot arbejde at vise frem, skriver Inge Kristensen, direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I Dansk Selskab for Patientsikkerhed har vi i de seneste år arbejdet intenst på at få den store internationale konference om kvalitet og sikkerhed i sundhedsvæsenet –International Forum on Quality and Safety in Healthcare – til København og på at bidrage til at facilitere et stærkt program, der viser det bedste fra sundhedsvæsenet i Danmark frem. I næste uge går det løs, og det føles ærlig talt, som om vi holder en fest med 3.000 gæster! Mere end 1.000 danske deltagere har meldt deres ankomst!

Når de knap 2.000 udenlandske deltagere fra ca. 50 lande kommer til landet i næste uge, vil de se forbilledlige eksempler på kvalitetsarbejde på hospitaler, i kommuner og på tværs af sektorer.

Høje forventninger

Forventningerne hos de udenlandske deltagere er høje. Mange kender allerede til noget af det arbejde, vi laver i Danmark med at sikre kvalitet i ældreplejen, og de er på forhånd imponerede.

Den skotske pendant til Søren Brostrøm, Jason Leitch (National Clinical Director, Scottish Government), har udtalt, at det arbejde, danske kommuner har lavet i regi af forbedringsprogrammet ‘I sikre hænder’, er et eksempel til efterfølgelse, og at vi i Danmark er langt foran! (Det vækker selvfølgelig også internationalt en vis undren, at man stopper programmet, inden man er i mål med alle kommuner…).

I hverdagen har vi mest fokus på alt det, der ikke fungerer; på alt det, der kunne være bedre. Også derfor er det godt en gang imellem at få gæster, der kan fortælle, at vi bor pænt, selvom vi selv mest har fokus på, at vi ikke nåede at få fjernet alle skvalderkålene fra baghaven.

Og det kan give ny inspiration og energi at tale med gæster, der måske har indrettet sig helt anderledes eller griber tingene an på anden vis. Konferencen er en god lejlighed til at rette fokus mod at lære af alt det, der går godt, og af alle de gode eksempler, der findes i udlandet, men også i Danmark.

Et referencepunkt for læring og idéer

Vi kan ikke komme uden om, at der er store udfordringer i sundhedsvæsenet – både det regionale og det kommunale. Men på samme måde som vi i privatlivet kan få energi af at holde en fest, så er en begivenhed som International Forum en god mulighed for at få energi til det arbejde, der skal foregå i hverdagen. Det at være sammen med ligesindede, som deler udfordringerne – om de kommer fra Vancouver eller Vejle. Det at skabe et netværk på tværs af organisationer og landegrænser – det er godt på en regnvejrsdag.

Der er mange gode indslag fra kommunerne på konferencen. Deltagerantallet fra kommuner afspejler dog ikke helt det flotte arbejde, der foregår, og hvor meget sundhedsopgaverne fylder på ældre- og socialområdet. Men måske er det at holde en stor fest alligevel noget af det, der kan give inspiration til dem, der deltager, men også til dem, der kommer til at høre om indsatserne fra ind- og udland.

International Forum kan blive et referencepunkt for læring og udveksling af idéer, takket være det store arbejde som mange fra især hospitaler og kommuner bidrager med. Målet er, at deltagere fra det danske sundhedsvæsen får nye idéer til arbejde med at skabe et sundhedsvæsen, der er sikkert og godt for borgere, patienter og ansatte. Og jeg håber, at de danske deltagere under konferencen vil få den samme følelse, som jeg har haft i forbindelse med optakten til konferencen: At vi har meget at være stolte af og meget flot arbejde at vise frem. Så husk at fejre alt det vi er gode til – konference eller ej.