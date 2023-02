Rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet kræver en sammenhængende indsats

NYTÅRSTALE: Nu, hvor et nyt år netop er begyndt, har jeg den forhåbning, at 2023 kan blive et år, hvor det danske sundhedsvæsen begynder at håndtere de store udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Det bliver ikke nemt, for det kræver, at man arbejder både på det internationale, det nationale og det helt lokale niveau, skriver Christian Bøtcher Jacobsen, professor i sundhedsledelse og medlem af Robusthedskommisionen.