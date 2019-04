Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Gruppe efter gruppe af læger forsøger i disse valgkamptider at male et billede af, at sundhedssektoren er ved at brænde sammen. De er nærmest blevet valgkampens ukendte politiske parti. De sætter gang i underskriftsindsamlinger, og de opfordrer til, at alle landets læger samles 6. juni for at drøfte kaos. Det er alt sammen båret af […]