På Aarhus Universitetshospital må patienter med fremskreden tarmkræft vente op mod otte uger på en operation, fremgår det af dokumenter, som Danmarks Radio har fået adgang til.

At patienterne må vente mere end de to uger, som kræftpakkerne sætter som loft, kan ifølge lægefaglig direktør på hospitalet Claus Thomsen have kostet menneskeliv.

»Det kan jeg ikke afvise. Jeg ved det ikke, men det kan jeg slet ikke afvise desværre,« siger han til DR.

I perioden maj til december sidste år måtte 182 patienter vente mere end to uger på operation, og i dag er ventetiden på op mod otte uger.

Claus Thomsen forklarer, at hovedproblemet for afdeling for mave- og tarmkirurgi er, at de mangler specialiserede sygeplejersker, og at ventelisterne ikke står til at blive korte hurtigt.

»Vi har ingen trylleformularer, der kan løse det her med et trylleslag, siger Claus Thomsen til DR og tilføjer, at det ‘går meget langsomt’ med at få flere sygeplejersker oplært. Derfor vil han heller ikke garantere, at patienter i fremtiden kan undgå at komme til at stå på en for lang venteliste, og dermed risikere at dø af tarmkræft.

»Men jeg kan garantere, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at vi hurtigst muligt får ventetiderne bragt ned på det niveau, hvor det skal være, så patienterne kan blive behandlet hurtigt og højt kompetent,« siger Claus Thomsen.

Sundhedsminister vil have redegørelse

Chef på afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital Charlotte Buchard Nørager erkender, at afdelingens ventetider er for lange. Hun bekræfter, at det har alvorlige konsekvenser for nogle af kræftpatienterne.

»Der kan sagtens være patienter, fordi der er lange ventetider, der kan være endt i ikke at kunne opereres,« siger Charlotte Buchard Nørager til DR og forklarer ligesom Claus Thomsen, at problemet hovedsageligt skyldes, at afdelingen mangler specialiserede sygeplejersker, som man gør mange andre steder i sundhedsvæsenet.

»Vi frygter herinde, at der er flere sygeplejersker, der går ud i det private, fordi så mangler vi endnu flere. Så kan det være, at vi skal lukke endnu flere senge. At vi får endnu større ventelister, og at flere patienter måske bliver inoperable,« siger Charlotte Buchard Nørager,

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) vil på baggrund af DRs oplysninger have en redegørelse fra regionen.

»Det er rystende at høre, at der er patienter med fremskreden tarmkræft, som venter for lang tid på at få en operation på Aarhus Universitetshospital og dermed får forværret deres sygdom. Det kan patienterne og deres pårørende naturligvis ikke være tjent med. Jeg vil derfor bede Region Midtjylland om en redegørelse i sagen,« siger sundhedsministeren i en skriftlig kommentar til DR.