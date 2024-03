Da klokken rundede midnat 31. december 2012, ændrede vi i Danmark retningslinjer for behandling af blærekræft. Fra at have behandlet patienter med blærekræft med spredning til blærens muskel med udelukkende et kirurgisk indgreb gik læger over hele landet over til at behandle med neoadjuverende kemoterapi, altså kemoterapi før det kirurgiske indgreb, til patienter under 76 år. Faktisk havde studier allerede i 1980’erne og op gennem 1990’erne vist, at denne tilgang til behandlingen kunne forlænge overlevelsen og reducere risikoen for tilbagefald,...