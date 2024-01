Kræftpatienter med alvorlig psykisk lidelse skal have bedre behandlingsforløb

Kræftens Bekæmpelse har tildelt et projekt for kræftpatienter med svære psykiske lidelser over en halv mio. kr. Pengene skal gå til, at forskere kan analysere patienternes forhold og dermed skabe bedre forhold for både patienter og læger.