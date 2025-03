Det er ikke mange øjeblikke siden, at standardbehandlingen til patienter med microsatellite instability-high metastaserende kolorektalcancer bestod af kemoterapi. Det blev dog ændret i 2021, hvor immunterapien pembrolizumab blev standardbehandlingen i første linje til denne patientgruppe, efter kliniske studier have påvist en overlegen effekt. Nu viser et nyt studie, at det formentlig er muligt at give patienter endnu bedre progressionsfri overlevelse og overlevelse ved at kombinere to immunterapier i én behandling. Det har en god effekt i ikke bare første linje...