Rigtig mange mænd bliver seksuelt inaktive efter operation for endetarmskræft

Opgørelse fra Aarhus Universitetshospital viser, at rigtig mange mænd slås med erektil dysfunktion og seksuel inaktivitet efter operation for endetarmskræft. Problemerne opstår allerede lige efter operationen og bliver faktisk ikke bedre inden for de efterfølgende 12 mdr., viser forskningen. Vi er nødt til at identificere, hvem der har brug for hjælp, for vi kan faktisk godt hjælpe dem, siger forsker.