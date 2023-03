De oplysninger, som regionerne melder ind om overskridelser af maksimale ventetider på kræftbehandling, skal være pålidelige.

Det understreger sundhedsminister Sophie Løhde (V) og for at sikre, at det sker, har hun bedt Sundhedsstyrelsen om at indkalde alle landets fem regioner til et møde hurtigst muligt. Det fremgår af et svar, som ministeren har sendt til DR.

Svaret fra ministeren er en udløber af DR’s afsløringer af, at mindst 182 patienter med tarmkræft har ventet alt for længe på en operation på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Ingen af de 182 overskridelser af den maksimale ventetid på 2 uger er blevet indberettet til Sundhedsstyrelsen. Det er ifølge eksperter i strid med reglerne og svækker Sundhedsstyrelsens mulighed for kontrol.

»Patienter med en livstruende kræftsygdom skal hurtigt kunne få behandling, og det er helt afgørende, at de oplysninger, som regionerne melder ind om overskridelser af maksimale ventetider, er pålidelige,« siger Sophie Løhde til DR.

Ifølge DR gik oplysningerne om overskridelsen af de maksimale ventetider i ingen tilfælde videre til Sundhedsstyrelsen. Det er i strid med loven, vurderer to juridiske eksperter, der har set dokumenter i sagen.

»Regionerne skal indberette til Sundhedsstyrelsen, om man har kapacitet til at behandle inden for de maksimale tidsfrister på de sygehusafdelinger, som behandler kræftpatienter,« siger Helle Bødker Madsen, der er professor i sundhedsjura på Aarhus Universitet, til DR.

AUH fortolker regler anderledes

Aarhus Universitetshospital forklarer til DR i en mail, at ingen af de 182 overskridelser af den maksimale ventetid er blevet indberettet til Sundhedsstyrelsen, fordi de 182 patienter ifølge hospitalet har accepteret, at ventetiden blev længere end de 2 uger.

Den ansvarlige cheflæge på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, Charlotte Buchard Nørager, siger til DR, at stort set alle patienter siger ja til at acceptere overskridelserne. Derfor skal det efter hendes vurdering ikke indberettes til Sundhedsstyrelsen, når patienterne accepterer en overskridelse.

Udover at Sundhedsstyrelsen ikke har modtaget nogle formelle indberetninger om de 182 overskridelser, så har Aarhus Universitetshospital heller ikke alarmeret Sundhedsstyrelsen på anden vis, fremgår det af DR’s dækning af sagen.

Heller ikke formanden for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), var vidende om de 182 overskridelser, siger han til DR.

»Jeg havde ingen ide om, at vi havde så store problemer på mave- og tarmkirurgisk område i forhold til kræftpatienter, der står på venteliste og risikerer at miste deres liv, fordi de står for længe på venteliste,« siger Anders Kühnau.

Direktør: Vidste ikke at problemerne var så store

Region Midtjyllands nytiltrådte koncerndirektør Helene Probst var som øverste direktør i regionen klar over, at der var udfordringer på afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital.

»Vi har vidst, at der er udfordringer på det her område, men vi har ikke kendt til omfanget,« siger Helene Probst til DR.

Da hun for to måneder siden besøgte afdelingen, så hun en afdeling, som havde sygeplejerskemangel og havde lukket 14 sengepladser.

»Så jeg fik klart indtryk af et mave- tarmkirurgisk område, som er presset, men jeg var ikke klar over, at man i det omfang havde overskridelser af den maksimale ventetid,« siger Helene Probst til DR.

Hun mener dog ikke, at Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland har brudt reglerne.

Til trods for at Region Midtjylland altså ifølge Helene Probst ikke har gjort noget forkert, når de ikke har indberettet overskridelserne af den maksimale ventetid, så mener direktøren dog ikke, at regionen bør fortsætte på samme måde.

Derfor vil regionen fra nu af også registrere alle de tilfælde, hvor patienter venter mere end to uger på en operation. Om de registreringer så også skal gå videre til Sundhedsstyrelsen, vil Helene Probst lade styrelsen vurdere.