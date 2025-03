Hver sjette patient, der bliver helbredt for kræft i tyktarmen eller endetarmen, har efterfølgende så store smerter, at det er livskvalitetsnedsættende. Det viser et nyt dansk studie offentliggjort i Colorectal Disease. Studiet viser også, at forskellige faktorer markant øger risikoen for smerter som senfølger til kræftbehandlingen. Endelig peger studiet på, at selvom behandling for endetarmskræft kommer med en lidt højere risiko for smerter sammenlignet med behandling for tyktarmskræft, er forskellen faktisk ikke så stor som forventet. Ifølge en af forskerne...