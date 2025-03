For patienter, der har været gennem et kræftbehandlingsforløb for højrisiko ikke-muskelinvasiv blærekræft, har de opfølgende kontroller traditionelt indeholdt en hel masse kikkertundersøgelser, hvor lægen går ind gennem urinrøret med en kikkert for at undersøge blæren for tilbagefald eller sygdomsprogression. Denne form for invasiv undersøgelse er ganske naturligt ikke behagelig for patienten, men faktisk er det muligt at undvære en stor del af de mange årlige undersøgelser. Det viser et nyt dansk studie, som peger på, at man med undersøgelser af...