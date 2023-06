Regionsformand om kræftsag: »Jeg skulle have haft den her viden for lang tid siden«

Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (S), er rystet over sagen med hundredvis af kræftpatienter, som har ventet for længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. Han slår fast, at han er blevet underrettet alt for sent og er i gang med at undersøge, om der er nogen, som ikke har løftet deres ansvar i sagen.