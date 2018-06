Det er en væsentlig og vigtig debat, hvordan vi som sundhedspersoner og forskere informerer om ny viden, uden at skabe unødig ængstelse og uro hos vores patienter. Men den debat tager man ikke ved personligt at angribe forskere, der informerer på baggrund af publikation i et anerkendt tidsskrift og som har taget alle forholdsregler, inden de går i offentligheden.

Som sundhedspersoner er vores altoverskyggende forpligtigelse at hjælpe vores patienter så godt, som det er menneskeligt muligt. Det gør vi i konsultationsrummene, i ambulatorierne og i forskningskontorerne. Og det gør vi, når vi som fagpersoner går i pressen.

Og i alle vores roller er det et dagligt dilemma, hvor meget og hvor lidt vi skal informere om en risiko eller en bivirkning. Patienterne har ret til at kende sandheden, men de skal heller ikke ængstes over et teoretisk negativt udfald, der efter vores bedste faglige vurdering er rent hypotetisk.

Hvordan vi som sundhedspersoner rammer den balance, er en god og væsentlig debat, som vi løbende skal tage op – både med andre sundhedspersoner og med patienter og pårørende.

Det kan dog gøres mere eller mindre elegant.

Der har i de sidste dage været fokus i medierne på resultaterne af et dansk registerstudie, som netop er blevet offentliggjort i et af verdens førende medicinske tidsskrifter, JAMA Int Med.

Studiet viser, at der blandt patienter, som behandles med et af verdens mest benyttede blodtrykssænkende lægemidler, hydroklorthiazid, er en øget forekomst af patienter, som udvikler visse former af en særlig farlig og potentielt dødelig hudcancer, der kaldes malignt melanom. Det understreges i artiklen, at sandsynligheden for at udvikle melanom er meget lille, men den er indiskutabelt større, hvis man behandles med hydroklorthiazid, end hvis man ikke gør. Studiet er udført af en forskergruppe ledet af forskningschef, lektor, ph.d. Anton Pottegård ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Efterfølgende har formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), praktiserende læge Anders Beich, anfægtet forskernes motiver til at offentliggøre deres forskning. Han udlægger studiet således, at det ikke skal have betydning for patienternes behandling. Den faglige holdning har han selvfølgeligt ret til at have, selvom det er spinkelt at begrunde det i en generel afstandtagen fra registerstudier.

Derudover bør det også bemærkes, at ordlyden i forskernes udmelding er afstemt med både Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen var udfærdiget inden omtalen i medierne, og de blevet publiceret på myndighedernes officielle hjemmesider efter nøje aftalt tidsplan. Det øvrige pressearbejde foregik også under løbende orientering mellem forskerne og myndighederne.

Det er dog ikke i orden, at denne afstandtagen fra studiet medfører et personligt angreb på forskningslederen bag, fulgt af en opfordring til at bede bekymrede patienter kontakte forskeren direkte for at »tage en teoretisk diskussion« om de nye resultater. Det klæder ikke vores faglighed som sundhedspersoner, og vigtigst af alt hjælper det ikke patienterne.

I et tweet på Twitter skriver Anders Beich 31. maj ligeledes: »Kære @Pottegard. Der er heldigvis ikke mange forskere af din kaliber hvad angår mangel på dømmekraft i formidlingen. Din forskningsformidling er til fare for patientsikkerheden«.

SDU og OUH er offentlige institutioner, hvis mission det er at forbedre menneskers sundhed gennem behandling, forskning og uddannelse, og det er vores politik, at når vores forskere gør væsentlige videnskabelige fund, som kan få afgørende indflydelse på behandling af sygdomme, så kommunikerer vi det til myndigheder og en bredere offentlighed, når først forskningen er offentliggjort i anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Det er også sket i dette tilfælde, hvor Anton Pottegård med ledelsens fulde opbakning og i nært samarbejde med kommunikationsafdelingen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet inden offentliggørelsen af den videnskabelige artikel har informeret relevante medier, myndigheder og udvalgte lægevidenskabelige selskaber, herunder Dansk Hypertensions Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

Som Anton Pottegårds chefer står vi helt bag hans forskning og hans ageren i forhold til offentligheden i denne sag.

Vi tager klart afstand fra Anders Beichs forslag om, at bekymrede patienter skal søge rådgivning andre steder end hos deres behandlende læge. Når der kommer ny forskning, som stiller etablerede behandlinger i et nyt lys, så er det altid den behandlende læges ansvar sammen med patienten at tage stilling til, om det skal føre til ændringer i patientens behandling.

Vi vil endvidere tage klar afstand fra grovheden i Anders Beichs sprogbrug. Det er helt uhørt i en videnskabelig, faglig debat at gå efter ‘manden og ikke bolden’, som det er sket her.

Hvis Anders Beich fremover ønsker at diskutere forskningen og forskningsformidlingen på OUH og SDU skal han være hjerteligt velkommen; vi stiller til hver en tid op som institutioner, når blot dialogen foregår på et sagligt og sobert grundlag.