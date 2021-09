25 procent af klimabelastningen i Danmark stammer fra fødevareforbruget. Der er brug for en fælles indsats for at gøre danskernes madvaner både mere klimavenlig og sundere.

I Dagens Medicin 20. august deler Mette Theil, formand for Fagligt Selskab af Kliniske Diætister, sin bekymring for, om de nye kostråd kan skabe en generation med skøre knogler, hvis de nye kostråd tolkes forkert.

Anledningen er, at Fødevarestyrelsens nye kostråd – godt for sundhed og klima – har skruet ned for mængden af mælk og mejeriprodukter (fra en halv liter til mellem 250 og 350 milliliter om dagen) og op for de mørkegrønne grøntsager og bælgfrugter.

Det kræver overskud hos den enkelte at gå ombord i nye madvaner. Derfor skal vi samarbejde bredt for at sikre sundere og mere klimavenlige madvaner hos danskerne.

De nye kostråd kom i begyndelsen af året og skal både fremme sundheden og være med til at mindske klimabelastningen fra vores fødevareforbrug.

Rådene bygger på tung videnskabelig evidens fra forskere på blandt andet DTU Fødevareinstituttet og de mange skandinaviske eksperter bag de nordiske næringsstofanbefalinger, herunder også kliniske diætister.

Mindre kød og flere mørkegrønne grøntsager

Vores fødevareforbrug tegner sig for omkring 25 procent af klimabelastningen i Danmark.

Den andel skal ned ved at spise mere planterigt og mindre animalsk. Vi skal altså spise mindre kød – særligt lamme- og oksekød – og færre mejeriprodukter.

Som alternativ skal vi blandt andet spise flere mørkegrønne grøntsager og bælgfrugter. De har begge en markant lavere klimabelastning end animalske produkter, men bidrager også med blandt andet kalk.

Mette Theil er bekymret for, at tolkningen af kostrådet om mejeriprodukter kan skabe en ulighed hos de mennesker, som allerede langt fra spiser efter kostrådene.

Hun mener, at vi i stedet skal fokusere på at reducere befolkningens høje sukkerindtag. Danskerne er som bekendt verdensmestre i søde sager.

Spar også på det søde, salte og fede

I Fødevarestyrelsen er vi meget enige i, at både myndigheder, industri, detailhandel og hver enkelt borger har et medansvar for at sikre, at vi reducerer indtaget af sukker og søde sager. Ligesom vi i Fødevarestyrelsen er enige i, at det er vigtigt, at børn får kalk nok.

På vores hjemmeside AltomKost.dk opfordrer vi derfor også til, at man skruer en anelse op for mælkeprodukter, hvis ens børn ikke er helt i mål med at spise planterigt og varieret med mange bælgfrugter og mørkegrønne grøntsager.

Samtidig anbefaler Fødevarestyrelsen at spare på det søde, salte og fede. Sådan som det også fremgår af De officielle Kostråd.

Som Mette Theil også angiver, kræver det overskud hos den enkelte at gå ombord i nye madvaner. Derfor skal vi samarbejde bredt for at sikre sundere og mere klimavenlige madvaner hos danskerne.

Det kræver en fælles indsats at komme i mål med kostrådene. Her har vi brug for diætister til at guide på individniveau. Vi har brug for, at fødevarebranchen udvikler nye planterige, velsmagende fødevarer, og vi har brug for et samlet Danmark til at gøre vores madvaner både mere klimavenlige og sundere.