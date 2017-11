Forskere fra Rigshospitalet har udviklet en metode, der objektivt kan måle blodforsyningen til det væv, der skal sys sammen, efter at mave-tarm-kræftpatienter har fået fjernet deres tumor. Forventningen er, at metoden vil skåne mange patienter for de alvorlige lækager, der ikke sjældent opstår som følge af det kirurgiske indgreb.

Lækager på mave-tarm-kanalen hos kræftpatienter, der har fået fjernet en tumor et sted i fordøjelsessystemet, kan have meget alvorlige følger. En lækage øger bl.a. risikoen for, at patienterne skal reopereres, får tilbagefald af deres kræftsygdom, ender med en permanent stomi eller må vente længere på kemoterapi. De mange risici betyder, at lækagepatienter på kort og langt sigt har øget dødelighed og er omkostningstunge for hospitalerne.

Én af de faktorer, der øger mave-tarm-kræftpatienters risiko for lækage er, hvis forsyningen af blod til det væv, der sys sammen, efter tumoren er blevet fjernet, ikke er tilstrækkelig. Det vil hindre det sammensyede væv i at hele optimalt.

Traditionelt har mave-tarm-kirurger vurderet blodforsyningen ved at iagttage blødning fra det overskårne organ eller føle, om der var puls i det opererede område. Det er imidlertid to meget usikre metoder, og frekvensen af lækager hos patienter, der er blevet opereret for kræft i fordøjelsessystemet, har således ligget ret stabilt i mange år. Det ønsker en gruppe forskere fra Rigshospitalet at ændre. De har udviklet en metode, der objektivt kan måle, om blodforsyningen til sammensyningerne er optimale.

Færre lækager

»Til trods for, at vi de sidste mange år har fået markant forbedrede operationsteknikker og bedre udstyr, er frekvensen af lækager efter operation for mave-tarm-kræft stort set ikke ændret. Det skyldes måske, at kirurgerne ikke har haft gode nok redskaber til at vurdere blodforsyning under indgrebet. Vi har udviklet en metode, der meget præcist kan vise, om forsyningen af blod til vævet er tilstrækkelig, inden det sys sammen,« siger 1. reservelæge og ph.d.-studerende ved kirurgisk gastroenterologisk klinik på Rigshospitalet, Nikolaj Nerup, der er en af forskerne bag den nye metode.

Håbet fra forskerne er, at den nye metode vil forbedre den kirurgiske behandling af kræft i fordøjelsessystemet ved på sigt at nedbringe antallet af lækager. Metoden baserer sig på en computer-algoritme, der måler blodforsyningen til det overskårne organ. Algoritmen er udviklet i samarbejde med Morten Bo Søndergaard Svendsen, der er ingeniør og tilknyttet Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) ved Rigshospitalet. Ph.d.-projektet foregår under professor Lars Bo Svendsen og lektor Michael Achiam fra kirurgisk gastroenterologisk klinik på Rigshospitalet.

Validering i grisemodeller

Den nye metode skal anvendes i samspil med såkaldt fluorescens guided kirurgi, hvor et non-toksisk kontraststof, indocyanine green (ICG), injiceres i blodårerne under det kirurgiske indgreb. ICG fluorescerer i infrarødt lys og gør det dermed muligt for kirurgen at se de små blodkar, som ellers ikke kan identificeres med det blotte øje. Væv, der mangler blodforsyning, vil fremstå mørkt eller forsinket lyst. Særligt i forhold til robot- og kikkertkirurgi er det smart, da teknologien med infrarødt lys er indbygget i nyere operationsrobotter og kikkertkirurgiske lyskilder. Viser det sig, at blodforsyningen er for dårlig, kan man fjerne yderligere et lille stykke af tarmen eller organet.

»Fluorescens guided kirurgi er et stort fremskridt, men vi mangler et objektivt kvantitativt mål for, hvornår blodforsyningen er god nok til, at det er sikkert at sy det overskårne organ sammen. Det er dét, vores metode kan bidrage med,« siger Nikolaj Nerup.

Metoden er designet sådan, at den afdækker blodforsyningen næsten parallelt med, at en robot- eller kikkertoperationen finder sted, da teknikken kan tilkobles de instrumenter, der allerede er i anvendelse under indgrebet. »Der er intet i vejen for, at metoden kan anvendes i åben kirurgi. Her vil vi dog skulle tilknytte ekstra instrumenter,« siger Nikolaj Nerup.

Grisene fik injiceret bittesmå neutronladede microspheres (mikrokugler) i blodbanen, der sætter sig fast i de mindste blodkar. Vævsprøver fra grisene gav således et eksakt mål for blodgennemstrømning i et specifikt område: Jo flere kugler, des større gennemstrømning. Værdierne fra fluorescens-algoritmen kunne derefter sammenlignes med antal kugler, og det sås, at de var nærmest lineært korrelerbare.

»Microspheres kan anses som guldstandard inden for mikrovaskulær flowmåling. De kan dog ikke anvendes i mennesker, da de sætter sig fast i de små blodkar – og det dør man af. Derfor skal vi nu have undersøgt algoritmen på mennesker og på baggrund heraf finde frem til flow-værdier, der siger, om blodforsyningen er tilstrækkelig for at undgå en lækage,« siger Nikolaj Nerup.

Næste forår opstartes et sådant studie på Rigshospitalet. Derudover har forskere fra Odense Universitetshospital iværksat et studie for at undersøge fluorescensbaseret vurdering af blodforsyningen. Det vil indrage alle robotcentre i Danmark.

Mave-tarm-kræftpatienter, der ryger, er overvægtige, har diabetes eller er underernærede, er i større risiko for at få lækager, da de har en dårligere helingsevne. Umiddelbart er det dog tanken, at metoden skal bruges ved alle kirurgiske indgreb for kræft i fordøjelsessystemet, siger Nikolaj Nerup.

Høj frekvens på landsplan

Landsdækkende data viser, at fra 2014 til 2016 på tværs af de forskellige patientgrupper, der blev opereret, var der en stor procentdel, der fik lækager efter indgrebet. Særligt var tallet højt for patienter med kræft i endetarmen. I 2016 fik 11,4 pct. af de i alt 596 opererede patienter således en lækage efter indgrebet. Det fremgår af den landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm, at den acceptable procentsats er 10 pct.

Antal patienter med lækage Kræft i spiserøret: 4 (6,8 pct.)

Ventrikelkræft: 1 (1,4 pct.)

Kræft i de gastroesofageale overgange ml. mavesæk og spiserør (GEJ): 18 (9,1 pct.)

Endetarmskræft: 68 (11,4 pct.) Kilde: Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase fra 2014 (DECV) og den landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) fra 2016.

»De høje tal kan nok ikke alene forklares med, at der har været utilstrækkelig blodforsyning under indgrebet, men de understreger, hvor vigtigt det er at få rettet op på problemet. Ud over at have alvorlige konsekvenser for patienterne er det også rigtig dyrt for hospitalerne, at så mange operationer går galt,« siger Nikolaj Nerup.

Foruden arbejdet med den nye metode undersøger forskerne også, hvordan de præventivt kan påvirke blodforsyningen forud for et kirurgisk indgreb. Særligt for patienter, der er i øget risiko for lækage, vil det være relevant. »Vi kigger især på udvalgte medikamenter, der virker ved at øge blodforsyningen. Men vi kigger også på faktorer, som kan nedsætte forsyningen, f.eks. anæstesiformer, postoperative smertestillende midler og kirurgisk teknik,« siger Nikolaj Nerup og tilføjer, at det endnu er for tidligt at løfte sløret for, hvilke medikamenter der er tale om.

Effekten af medikamentel behandling af blodforsyningen undersøges aktuelt i et studie med forsøgsgrise. Forskerne har yderligere et andet studie i støbeskeen, hvor de vil kigge på, om det påvirker lækagefrekvensen at foretage sammensyningen af det overskårne organ ved hjælp af forskellige sammensyningsteknikker.

»Selvom det her er et problem, der vedrører mange patienter, så har vi haft svært ved at få bevillinger til projektet. Det er mit indtryk, at de fleste bevillinger til kræftforskning går til udvikling af ny medicin eller biomarkører. Det er svært at forstå, da det jo inden for mange kræftsygdomme gør sig gældende, at kirurgi er hjørnestenen i behandlingen,« siger Nikolaj Nerup.