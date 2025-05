Da sundhedsminister Sophie Løhde (V) torsdag i sidste uge præsenterede kræftplan V, fortalte hun, at fremtiden byder på langt flere kræftpatienter end i dag. Regeringen regner i sit udspil med, at der i 2044 vil være 20 procent flere kræftpatienter end de omtrent 400.000 danskere, der i dag lever med eller efter kræft.

Det stigende antal patienter er noget, der vækker bekymring hos Malene Støchkel Frank, der er formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) og til daglig arbejder som overlæge og klinisk forskningslektor på Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital.

Hun har svært ved at se, hvordan det skal lykkes hende og kollegerne på de onkologiske afdelinger rundt om i landet at gennemføre alle de mange initiativer, der lægges op til med kræftplan V.

»Vi løber allerede rigtig, rigtig stærkt ude på de kliniske afdelinger, fordi der kommer flere og flere kræftpatienter, som lever længere, blandt andet fordi der er bedre behandlinger, som jo også afføder bivirkninger og komplikationer, der så skal håndteres. Når vi så skal løfte palliationen, området for senfølger og samtidig have mere differentiering i behandlingen, så er vi spændte på at se, hvordan det skal gå op,« siger Malene Støchkel Frank.

Det ligner mere ulighed i kræftbehandlingen

Et andet punkt, som bekymrer Malene Støchkel Frank, er, at en del af opfølgningen i forhold til kræftpatienter er planlagt til at foregå i almen praksis. For det er ikke en opgave, som almen praksis har kapacitet til at løfte, vurderer hun. I hvert fald ikke i de områder af landet, hvor der i øjeblikket er mangel på netop praktiserende læger.

Så selvom der er lagt op til, at primærsektoren i fremtiden skal styrkes, vil det tage tid at sikre kapaciteten.

»Her i Region Sjælland, hvor jeg selv arbejder, oplever vi nogle gange, at patienterne falder mellem to stole, når hospital og almen praksis skal samarbejde. Der er i forvejen udtalt mangel på praktiserende læger og mange skrøbelige patienter. Når det samarbejde ikke fungerer optimalt nu, så er det bekymrende, at der i fremtiden kommer endnu mere pres på. Det øger bare uligheden i sundhed,« lyder det fra formanden for onkologerne.

Derfor ser hun positivt på, at samarbejdet på tværs af sektorer er i fokus i kræftplan V.

En anden del af kræftplan V handler om, at der skal oprustes på kapaciteten til udredning og behandling. Allerede i perioden 2023-2025 blev der fra regeringens side afsat samlet 429 mio. kr. til netop at styrke kapaciteten, mens der i regeringens udspil til kræftplan V er afsat i alt godt 400 mio. kr. – 222 mio. kr. i 2025 og 180 mio. kr. i 2026.

De efterfølgende år er der afsat 120 mio. kr. om året. Men der er alligevel grund til bekymring, mener Malene Støchkel Frank.

»Vi er med på, at der er lagt op til et kapacitetsløft, men vi ved ikke, hvordan pengene fordeles, og under alle omstændigheder kommer løftet til at tage tid. Vi havde også gerne set, at ulighed var blevet et selvstændigt punkt i kræftplan V, for det er og har været en stor udfordring i mange år,« siger hun.

Positiv overraskelse, at forebyggelse trods alt er med

Et vigtigt punkt i kræftplan V er forebyggelse. Her indføres der blandt andet en aldersgrænse for solariebrug på 18 år med elektronisk aldersverificering. Derudover bliver der indført nye begrænsninger ift., hvor man kan få fat i tobaks- og nikotinprodukter, ligesom der kommer ‘markedsføringsrestriktioner på usunde føde- og drikkevarer til børn under 15 år’, som der står i planen.

De få dryp af elementer af forebyggelse er en positiv overraskelse for Malene Støchkel Frank.

»Vi havde egentlig fået at vide i ekspertgruppen, der har lavet det faglige oplæg sammen med Sundhedsstyrelsen, at forebyggelse ikke måtte være en del af oplægget. Men forebyggelse er et af de allervigtigste fokusområder for os kræftlæger og for sundhedsvæsenet generelt, så det er glædeligt, at der nu skal sættes ind på en række områder. Det giver færre kræfttilfælde og andre følgesygdomme og vil forhåbentlig mindske trykket på kapaciteten på lang sigt,« siger hun.

Men det ændrer ikke ved, at man i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi havde håbet på, at der i kræftplan V var gjort endnu mere for at forebygge kræfttilfælde.

»Vi har alle dage vidst, at tobak og alkohol giver større risiko for kræft. Derfor er vi uforstående overfor, at man ikke er villig til at gå længere, end det er tilfældet i kræftplan V. Vi kunne have gjort som i England, hvor aldersgrænsen for at få lov til at købe tobak stiger med et år for hvert år, der går. Vi burde i hvert fald have gjort mere for mange år siden. Der har været masser af muligheder i årenes løb, så det står og falder med den politiske velvilje nu,« siger Malene Støchkel Frank.

Mange gode intentioner

Der er dog også flere gode takter i kræftplan V, mener Malene Støchkel Frank. Hun hæfter sig særligt ved, at onkologerne nu får en national klinisk database for personlig medicin på kræftområdet.

»Vi vil meget gerne lære af nutidens patienter, så vi kan forbedre forløbene for fremtidige kræftpatienter. I dag mangler vi for eksempel robust og automatisk dataindsamling på effekt og behandling, dvs. en startdato for behandlingen og en dato for, hvornår den holder op med at virke. I den medicinske behandling af kræftformer har vi svært ved at indsamle nok data til at bruge AI effektivt, og det vil en national database forhåbentlig give os mulighed for,« siger hun.

Derudover er hun tilfreds med, at der er blevet lyttet til mange af de anbefalinger, som ekspertgruppen er kommet med undervejs i arbejdet med kræftplanen. Det gælder blandt andet i forhold til geografisk ulighed.

»Vi er rigtig glade for, at der er blevet lyttet til os i udspillet. Det er glædeligt, at der nu kommer det samme regionale tilbud til folk om en god og ensartet behandling af senfølger. Det vil forhåbentligt mindske noget af den ulighed, der er i kræftforløbene i dag. Det håber vi også, at den øgede indsats på det palliative område kommer til at bidrage til,« siger hun.