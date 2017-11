Kræftplan har for lidt fokus på forebyggelse

Der slås mange gode takter an i den nye Kræftplan 4, men Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, havde gerne set, at der i planen var afsat flere ressourcer til forebyggelse, lød det på Dagens Medicins årlige kræftkonference i sidste uge.

Med Kræftplan 4 bliver der samlet tilført 2,2 mia. kr. til at styrke indsatsen på kræftområdet frem til 2020. Det er, ifølge Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, en betydelig sum penge og en meget ambitiøs kræftplan, men stod det til ham, havde Kræftplan 4 i højere grad fokuseret på forebyggelse.

»Kræftplan 4 løser ikke alle problemer på kræftområdet. Jeg kunne godt have ønsket mig, at vi i planen havde haft større fokus på forebyggelse,« sagde Søren Brostrøm, da han på Dagens Medicins nationale kræftkonference i sidste uge holdt et oplæg om målsætningen med den danske kræftindsats i årene, der kommer.

Kræftplan 4 afløste i august sidste år kræftplan 3 og er fokuseret på at få sat patienten i centrum hele vejen igennem kræftforløbet. Kræftplan 4 indeholder 16 initiativer, der skal understøtte udviklingen på kræftområdet over de næste tre år. Initiativerne er fordelt på fire indsatsområder: Sammenhæng og patientinddragelse, behandling og opfølgning, kapacitet og forebyggelse. Under sit oplæg viste Søren Brostrøm et slide, der illustrerede, at de ressourcer, der er afsat til forebyggelse i Kræftplan 4, er øremærket til at hjælpe børn og unge til rygestop, udvide informationen om HPV-vaccinen samt styrke screening for livmoderhalskræft. Det er vigtige indsatsområder, men jeg havde gerne set en større bredde i forebyggelsesindsatsen, lød det fra direktøren.

Flotte og ambitiøse mål

Den nationale kræftkonference havde i år til formål at sammenligne de danske ambitioner og indsatser på kræftområdet med udlandet. Og som mødeleder Frede Olesen, professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis og ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, udtrykte det flere gange under konferencen, har Danmark, siden kræftplan 1 blev implementeret i 2000, taget nogle store skridt i den rigtige retning på kræftområdet. Så store, at både etårs- og femårsoverlevelsen for patienter behandlet for kræft tilnærmelsesvis er sammenlignelig med overlevelsen i de andre nordiske lande.

Vi har stadig ca. 17 pct. af vores befolkning, som ryger. Det tal skal vi have bragt væsentligt ned Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen

Denne positive udvikling ser Søren Brostrøm klart afspejlet i de meget ambitiøse mål i kræftplan 4:

»Med Kræftplan 4 stiller vi mål op om, at vi i 2025 vil have, at den danske kræftoverlevelse er på niveau med de andre nordiske lande, i 2030 skal ingen børn og unge ryge, og 90 pct. af alle kræftpatienter skal opleve bedre kontinuitet i deres kræftforløb allerede i 2020. Det er flotte og ambitiøse mål, som jeg er meget stolt af, at vi har sat.«

Siden indførelsen af Kræftplan I er overlevelseskurven ’knækket positivt’ for danske patienter, og Danmark har fået de hurtigste udrednings- og behandlingsforløb i Norden. »Vi har dog stadig ca. 17 pct. af vores befolkning, som ryger. Det tal skal vi have bragt væsentligt ned. Det er suverænt det største forbedringspotentiale,« lød det fra Søren Brostrøm.