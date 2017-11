Klinisk test for tidlig pancreascancer rykker tættere på

Muligheden for at gøre brug af en test, som kan identificere patienter med tidlige stadier af pancreascancer, rykker nærmere. Et længerevarende samarbejde mellem forskere fra Lund Universitet, forskere på Herlev Hospital og det svenske firma Immunovia ligger til grund for udviklingen af testen, som Immunovia håber at få CE-godkendt i løbet af 2018.