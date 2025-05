Fisker og Kühnau uddeler roser til Kræftplan V

Både Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse roser regeringens udspil til en ny kræftplan. Danske Regioner ser dog gerne flere penge til at styrke behandlingskapaciteten, mens Kræftens Bekæmpelse ærgrer sig over, at planen ikke indeholder et konkret mål for danskernes kræftoverlevelse.