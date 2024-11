Kvinder i alderen 30 til 59 år skal fremover screenes for livmoderhalskræft hvert femte år. Det har hidtil været hvert tredje år at screeningen skulle finde sted, men en ny screeningsmetode gør, at man nu kan screene med længere intervaller. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Den nye undersøgelsesmetode er sat i værk på baggrund af en anbefaling fra den nationale Styregruppe for Livmoderhalskræftscreening. Det betyder at kvinder i alderen 30 til 59 år screenes for HPV-virus, og derved opdage...