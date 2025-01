Stort danskledet studie på ASCO: Voldsom forbedring i behandling af livmoderkræft

Tillæg af dostarlimab til standardbehandling ved livmoderkræft giver markant forbedret progressionsfri overlevelse og overlevelse. Specielt patienter med højt udtryk af dMMR ser ud til at have gavn af behandlingen. Dette bliver den nye standard inden for kort tid, siger den danske overlæge og ledende forsker bag studiet, der er præsenteret på ASCO.