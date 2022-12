Nu har 11 ud af 12 partier sat navn på deres sundhedsordfører

Venstre har valgt Christoffer Aagaard Melson som partiets nye sundheds- og beskæftigelsesordfører. Han overtager efter Martin Geertsen, som ikke er blevet genvalgt. Det skriver partiet på sin hjemmeside.

Hos SF har man også for nyligt offentliggjort fordelingen af ordførerskaberne. Her fortsætter Kirsten Normann som sundhedsordfører, og hun er samtidig valgt som partiets gruppenæstformand.

Ligeledes skriver De Radikale i en pressemeddelelse, at partiets nye sundhedsordfører bliver Lotte Rod. Hun overtager fra Stinus Lindgreen, der ikke blev genvalgt.

Også Socialdemokratiet har konstitueret sig, og her vender tidligere minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde, Flemming Møller Mortensen, tilbage til sundhedsområdet som sundhedsordfører. Det sker efter, at det ikke lykkedes ham at lande en ny ministerpost i SVM-regeringen.

Enhedslisten har valgt en rutineret sundhedspolitiker som ordfører. det bliver partiets gruppeformand Peder Hvelplund, der også var sundhedsordfører i den forgangne valgperiode. Udover sundhed er Hvelplund også ordfører for psykiatri, handicap, ældre og indfødsret.

Liberal Alliance har valgt Louise Brown som ny sundhedsordfører, og hun er samtidig også partiets epidemiordfører.

Moderaterne har udnævnt den 35-årige læge Monika Rubin som deres nye sundhedsordfører. Hun får travlt, da hun udover posten som sundhedsordfører også skal være partiets politiske ordfører.

Hos Danmarksdemokraterne bliver det den tidligere DF’er Jens Henrik Thulesen Dahl, der sætter sig på posten som sundhedsordfører. Samtidig bliver han også partiets psykiatriordfører.

Nye Borgerlige har valgt Kim Edberg Andersen som partiets sundheds- og psykiatriordfører. Derudover skal han også varetage posterne som socialordfører og ældreordfører.

Alternativet har også fordelt ordførerskaberne mellem partiets Folketingsmedlemmer. Her bliver det politisk leder Franciska Rosenkilde, der skal varetage posten som sundhedsordfører.

Hos De Konservative fortsætter Per Larsen som sundheds- og psykiatriordfører.

Dermed er det kun Dansk Folkeparti, der ifølge Folketingets hjemmeside mangler at udpege sin sundhedsordfører.