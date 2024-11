»Det her er ikke et almindeligt pressemøde. Vi står med den største reform af vores sundhedsvæsen i næsten 20 år.« Sådan lød det fra sundhedsminister Sophie Løhde (V), da hun fredag formiddag præsenterede den længe ventede aftale om en ny sundhedsreform. Nye regioner, nye sundhedsråd og ny almen praksis vil skabe et stærkere samlet sundhedsvæsen Sophie Løhde (V), sundhedsminister Det skete på et pressemøde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor ministeren var flankeret af sundhedsordførerne fra de partier, der står bag...