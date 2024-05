Anton Pottegård: »Det tryller ikke på magisk vis flere lægemidler frem at kræve otte ugers lager«

Det er en helt forkert måde at tilgå problemer med forsyning af medicin, lyder det fra Anton Pottegård, klinisk farmaceut og professor ved SDU, om et nyt lovforslag, som vil indføre krav om medicinlagre på otte ugers forbrug. Han peger på, at der er risiko for højere priser og mere medicinspild.