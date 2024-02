Dagens Medicin har i januar undersøgt de politiske partiers holdning til kravet om egenbetaling for brug af tolke i sundhedsvæsenet for udlændinge, der har opholdt sig i Danmark i mere end tre år. Ifølge flere læger, foreninger og organisationer har tolkegebyret, der blev indført 1. juli 2018, medført en lang række negative sundhedsmæssige konsekvenser for patienterne og etiske og retlige dilemmaer for sundhedsfolkene. De mener samstemmende, at der intet sundhedsfagligt belæg er for et tolkegebyr, og at det i stedet...