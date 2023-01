Dansk Folkeparti meldte tirsdag i denne uge ud, at man har valg Peter Kofod som ny sundhedsordfører. Hos DF har man valgt at lægge sundhedsområdet sammen i et ordførerskab, der også dækker over skat, fiskeri og landbrug. Men det stopper ikke her for Peter Kofod, der også skal tage sig af andre store ansvarsområder i den fem mand store folketingsgruppe. Han er nemlig også blevet udnævnt som både finansordfører og retsordfører. Dansk Folkepartis offentliggørelse af ordførerskaber betyder, at samtlige partier...