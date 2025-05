Flere politikere bekræfter: Vidste heller ikke, at de stemte for at dække underskud med midler bevilget til nyansættelser

Et regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden føler sig ført bag lyset af forvaltning, direktion og regionsrådsformand i sag om forsvundne psykiatrimidler. Fire andre regionspolitikere fortæller nu, at de heller ikke var klar over, at midler til nyansættelser i psykiatrien var blevet omfordelt til at dække underskud på møder i regionen.