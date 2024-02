Læger er forargede og frustrerede over, at politikere vil bevare tolkegebyr

Nyheden om, at et stort politisk flertal ønsker at bevare tolkegebyret i sundhedsvæsenet, bliver mødt med frustration af flere læger, der til daglig arbejder med indvandrersundhed. De oplever endnu engang, at politikerne tilsidesætter deres sundhedsfaglige argumenter for at kunne føre simpel symbolpolitik.