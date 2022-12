Regeringens sundhedspolitik består grundlæggende af to spor, et kort og et langt. På den kortere bane vil regeringen løse en række akutte udfordringer i sundhedsvæsenet med en toårig akutplan. Akutplanen skal stabilisere og styrke sygehusene på den korte bane, herunder robustgøre akutmodtagelserne og afvikle ventelister. Regeringen vil prioritere 0,2 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 1 mia. kr. i 2024 til akutplanen, som skal finansieres af finansloven for 2023. Foruden de 2 mia. kr. fremgår det...