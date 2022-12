Skal regionerne nedlægges? Hvordan vil regeringen løse den store rekrutteringskrise i sundhedsvæsenet? Og hvad stiller vi op med den voksende ældrebyrde? Luk regionerne, lad dem leve. Her skal samarbejdets styrke nu vise sig. I stedet for et lunkent kompromis har vi besluttet at se på det hele med friske øjne, for det er der brug for Lars Løkke Rasmussen, formand, Moderaterne Udfordringerne tårner sig op på sundhedsområdet, der var et af valgkampens helt store temaer. Derfor var forventningerne til indholdet...