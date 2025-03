DEBAT: Man kan ikke løse speciallægemanglen ved at proppe flere ind på medicinstudiet. Tværtimod risikerer vi at skabe en generation af læger, der fanges i et system uden veje videre, skriver Yngre Lægers forperson.

Træd på bremsen: Vi uddanner for mange læger, men for få speciallæger

Danmark står over for et paradoksalt problem: Vi er på vej til at uddanne for mange læger.

Mens hospitaler, psykiatrien og almen praksis skriger på speciallæger, ser vi samtidig ind i en fremtid, hvor alle tal peger på, at der uddannes for mange læger fra universiteterne. Det mærkes allerede nu ved, at de nyuddannede læger har problemer med at komme i gang med deres speciallægeuddannelse. Det er en alvorlig situation, som ingen må ignorere.

Man kan ikke løse speciallægemanglen ved at proppe flere ind på medicinstudiet. Tværtimod risikerer vi at skabe en generation af læger, der fanges i et system uden veje videre. De ressourcer – både hænderne og samfundets penge – kan bruges langt bedre.

Skær ned i studiepladserne på universiteterne

Fremskrivninger fra Finansministeriet viser, at Danmark i 2035 kan have op mod 10.000 flere læger, end der er behov for. Alligevel fortsætter vi ufortrødent med at fylde universiteterne med nye studerende – uden en plan for, hvad der skal ske med dem bagefter.

Og på trods af Finansministeriets fremskrivning, har politikerne valgt at udvide antallet af studerende på universiteterne fra sommer 2025. Det er hverken rimeligt for de unge, der drømmer om en karriere i sundhedsvæsenet, eller for samfundet, der betaler for en uddannelse, der ikke kan bruges til det, den er tiltænkt.

Det er godt, at der skal uddannes flere læger fra universiteterne i Aalborg, Esbjerg og Køge, for det vil hjælpe til en bedre lægedækning i områder med langt mellem husene. Men så skal der uddannes færre fra de store universiteter.

Hvis ikke der skrides ind nu, står vi om få år med tusindvis af unge læger uden fremtid, mens patienter stadig må vente forgæves på en speciallæge

Jeg frygter, at vi er på vej mod en grotesk situation: En overproduktion af læger, der ender uden en reel fremtid i deres fag, mens sundhedsvæsenet stadig mangler speciallæger. Det er på tide at træde på bremsen og sikre, at vi ikke kommer til at uddanne læger til arbejdsløshed i fremtiden. Derfor skal der sættes en prop i optaget på medicinstudiet.

Flaskehalse i systemet spænder ben

Samtidig skal vi sikre, at alle læger kan blive speciallæger, for det er det, der er brug for. Men i dag er der ikke speciallægeuddannelsespladser nok til alle.

Når Sundhedsstyrelsen til juni skal vedtage en ny plan for antallet af speciallæger, er det derfor afgørende, at antallet af hoveduddannelsesstillinger øges. Lige nu tyder beregninger på, at der skal oprettes omkring 200 ekstra hoveduddannelsesstillinger årligt, hvis vi skal undgå, at flere hundrede læger hvert år står uden mulighed for at uddanne sig til speciallæge.

Men problemet stopper ikke ved hoveduddannelsesstillingerne. Der er også alvorlige udfordringer med introduktionsstillinger, som mange steder er så få, at unge læger tvinges til at tage midlertidige vikariater i stedet for at starte deres speciallægeuddannelse.

Det er derfor nødvendigt at skabe en bedre balance mellem antallet af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger, så læger ikke strander, før de overhovedet er kommet i gang med deres uddannelse til speciallæge.

Og det er nødvendigt at sikre transparens og konkrete data på hvor mange stillinger, der faktisk slås op, så vi kan vurdere, hvor presset er størst. Sundhedsstyrelsen har ansvar for at levere overblikket, men det sker ikke i tilstrækkelig grad.

Vi har derfor i årevis bedt om, at styrelsen lever op til sin forpligtelse, samtidig med at vi har påpeget behovet for en øget dimensionering, så flere læger kunne komme igennem speciallægeuddannelsen. Men nu er vores tålmodighed brugt op, for både sundhedsreformens intentioner, patienternes ve og vel og lægernes arbejdsliv er på spil.

Løsningen er ikke at fylde universiteterne med endnu flere medicinstuderende. Løsningen er at sikre, at de læger, vi allerede uddanner, også får mulighed for at gennemføre deres speciallægeuddannelse.

Hvis ikke der skrides ind nu, står vi om få år med tusindvis af unge læger uden fremtid, mens patienter stadig må vente forgæves på en speciallæge. Det må ikke ske.