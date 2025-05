DEBAT: Hvis vi kan blive enige om at styrke den samlede behandlingskapacitet i psykiatrien, i stedet for at fortsætte med splittede, kortsigtede løsninger, har vi virkelig mulighed for at skabe noget varigt og meningsfuldt for vores patienter, mener Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Regeringens forslag om at oprette specialiserede ADHD- og autismeklinikker har vakt stor debat. Med afsæt i stor frustration i de faglige kredse er det her i kølvandet på den opildnede debat værd at glæde sig over, at forløbet vidner om en stor dedikation og ansvarsfølelse for at sikre tilbud i psykiatrien af høj faglig kvalitet.

Derfor er det rigtig positivt, at man i kredsen af sundhedsordførere politisk arbejder sig væk fra ideen om at oprette ADHD- og autismeklinikker.

Alle er enige om, at ventetiden på udredning af ADHD og autisme er for lang. Alle deler intentionen om at hjælpe disse patientgrupper hurtigere, bedre og mere sammenhængende. Derfor lød det også som det forjættede land at oprette nye klinikker med netop det formål at tilbyde disse grupper en hurtigere vej til afklaring.

Men det er vigtigt at understrege, at dette initiativ ikke er den rette vej frem. Heldigvis viser det sig, at både fagfolk og politikere er enige om, at en opdeling af behandlingen i diagnosespecifikke enheder vil skabe mere fragmentering og forvirring uden at løse de reelle udfordringer med at skabe sammenhæng og sikre samlet kapacitet.

Forslaget var et klart eksempel på, at man let falder tilbage i gamle vaner, hvis ikke man passer på. Nu er psykiatrien langt om længe sluppet for den puljebaserede finansiering og de midlertidige projektorienterede tiltag – så skal vi også væk fra hurtige, populistiske initiativer som historisk har sat deres præg.

Eksisterende tilbud skal styrkes

Men hvad skal vi så gøre for disse patientgrupper? I Lægeforeningen mener vi, at den bedste vej frem er at sikre tilstrækkelig kapacitet i de eksisterende rammer, så alle med psykiske lidelser får adgang til udredning og behandling af høj kvalitet.

ADHD og autisme står sjældent alene. Diagnoserne ledsages ofte af andre psykiske lidelser som angst, OCD, misbrug og spiseforstyrrelser. Derfor skal vi styrke den samlede psykiatri.

Tanken om særegne ADHD- og autismeklinikker tager heller ikke højde for den faglige udvikling, der netop nu er i gang. Rundt om i landet er man i fuld gang med at indføre de nationale retningslinjer for, hvordan udredning af ADHD skal foregå; retningslinjer, som er udviklet af de Danske Multidisciplinære Psykiatrigrupper (DMPG) – og tilsvarende er på vej for autisme.

DMPG udspringer endda af det faglige oplæg for psykiatriplanen og er sat i verden for at løfte ensartetheden og kvaliteten i udredning og behandling i psykiatrien. Det er et afgørende skridt i retning af en mere sammenhængende og fagligt funderet indsats, hvor udredning og behandling bliver både grundig og systematisk.

Nye særstrukturer risikerer at underminere det arbejde. I stedet bør de eksisterende tilbud styrkes og give bedre rammer til de fagfolk, der allerede har erfaring på området, så de kan hjælpe flere patienter.

Positivt varsel

For at øge kapaciteten hurtigt i psykiatrien bør man her og nu hæve knækgrænsen for praktiserende psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere, så de kan tage imod flere patienter.

Derudover bør man tilbyde ydernumre til de mange psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere, der aktuelt mangler et, så de bliver tilgængelige i det offentlige sundhedsvæsen og dermed tilgængelige for alle patienter. Det vil være en langt mere effektiv måde at styrke udredning og behandling af de børn, unge og voksne, der har brug for hjælp.

Jeg ser hele denne her debat om diagnosespecifikke klinikker som et positivt varsel for hele den kommende del af psykiatriaftalen. Hvis vi kan blive enige om at styrke den samlede behandlingskapacitet i psykiatrien, i stedet for at fortsætte med splittede, kortsigtede løsninger, har vi virkelig mulighed for at skabe noget varigt og meningsfuldt for vores patienter.

Lad os fortsætte den fælles ambition for en helstøbt psykiatri, der er til gavn for både patienter, pårørende og personale – uden at falde tilbage i de gamle vaner med fragmentering, forvirring og forslag, der bider sig selv i halen.