Det bør betragtes som et lægefagligt svigt, hvis forældre opfordres til at lade sønnen omskære, fordi det giver en hurtig løsning på stramhedsproblemet, skriver overlæge.

Trods mange års intens debat om emnet, er der desværre stadig nogle kolleger, som pr. refleks tænker “omskæring”, når de møder bekymrede forældre til en dreng med ukompliceret fysiologisk phimosis. Et dansk studie fra Rigshospitalet og et nyt britisk studie viser ellers samstemmende, at det kun i meget få tilfælde er medicinsk nødvendigt at omskære […]