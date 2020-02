Klimaet har Greta Thunberg, men hvem har sundheden?

Det seneste år har et navn været på alles læber. Greta Thunberg. Og hvad enten man synes, hun er en helt eller en forskruet teenager, så må man lade hende, at hun har fået alle til at indse, at klimakampen i høj grad er en generationskamp.