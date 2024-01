»Det handler om grådighed. Lad os ikke være naive«

Sådan sagde senator Bernie Sanders om Novo Nordisks liste-prissætning på deres GLP-1 analog i USA.

»Det er et godt præparat, men det har potentiale for at ruinere sygesikringen og det amerikanske folk,« fortsatte han.

»Novo Nordisk står til at tjene 150 mila. dollars hvert år på disse præparater. Vil I sænke prisen til samme niveau som i Danmark?« spurgte han og måtte konkludere, at ‘the answer was no’.

Det lader til, at Novo Nordisk har glemt denne samfundskontrakt

Mange mennesker med diabetes har enorm stor gavn af Ozempic, som har vist sig utrolig effektivt for diabetespatienter med hjertekarsygdom og med nyresygdom. Men det har også potentiale for at smadre vores sundhedsøkonomi.

Herhjemme er vi nu vidne til samme scenarie, som Sanders skitserer. Medicintilskudsnævnet har netop anbefalet at fjerne det klausulerede tilskud til Ozempic. Det er et klart signal om, at vores sundhedsvæsen ikke har råd til behandlingen.

»De riges slankekur kommer til at koste de fattige deres hospitalsbehandling,« lød det fra næstformanden i Region Midtjylland, Hanne Roed til TV2, idet de eksplosive udgifter til tilskud til Ozempic førte til lukkede hospitalsafdelinger og fyrede sygeplejersker i regionen.

Regionerne bebrejdede de praktiserende læger for at udskrive for mange og forkerte recepter med tilskud. Her skal det indskydes, at tilskudsklausulen giver lægerne mulighed for at sætte krydset i ‘tilskud’, hvis de vurderer, at behandlingen er den bedste til den pågældende patient. Men det viste sig, at i mange tilfælde har apotekerne uden tilladelse og i fuldkommen modstrid med reglerne, selv sat kryds i tilskudsklausulen, så de kunne lange medicinen over skranken til en billigere penge for patienten.

Endelig viste det sig, at restordre på Ozempic førte til parallelimport af endnu dyrere Ozempicpræparater, så patienter pludselig stod med en regning, som var 1.000 kr. dyrere. Det tjente disse ‘medicinkøbmænd’ godt på. Alligevel pegede pilen kun på de praktiserende læger som den store skurk.

Hvor skal pilen pege?

Men hvorfor egentlig ikke lade pilen pege på Novo Nordisk?

Novo Nordisk har slået sig op på at være en social ansvarlig virksomhed, men som Steen Andersen skriver i Politiken i sin anmeldelse af bogen Novo Nordisk fra sidste år, skrevet af historiker Kurt Jacobsen: »Kurt Jacobsens værk giver indtryk af, at profileringen af det sociale ansvar siden 2011 er klinget af. Hensynet til aktionærerne er tilbage i fokus under Lars Fruergaard Jørgensens ledelse.«

De udenlandske markeder har et vågent øje til prissætningen i Danmark, som er ophavslandet til Ozempic

I anmeldelsen skriver Steen Andersen også om Novo Nordisks ansvar og samfundskontrakt – for »at sælge medicin er ikke som at sælge Ecco-sko eller Carlsberg-øl, men kræver en eller anden grad af involvering af et sundhedssystem og statsstøtte til medicinen.«

Det lader til, at Novo Nordisk har glemt denne samfundskontrakt. I sin iver med at bruge produktionsapparatet på lancering af Wegovy, kom der restordre på Ozempic til diabetespatienterne.

At medicintilskuddet nu risikerer at frafalde medfører for det første en enorm ekstra administrativ byrde for landets læger og sundhedsvæsen, og det kommer til at medføre, at rigtig mange diabetespatienter nu ikke længere kan få den bedste behandling, som de har krav på. Det er rigtig skidt for vores sundhedsvæsen og for patienterne. Både staten og Novo Nordisk har sammen med det samlede sundhedsvæsen ansvaret for, at vi har en sundhedsøkonomi, som tillader, at vi kan tilbyde vores patienter den bedste behandling.

Husk nuancerne

Politikerne må løse problemet med forsyningsvanskeligheder og parallelimport, og staten må genforhandle sin aftale med Novo Nordisk, som har sat en ualmindelig høj prissætning. De tjener milliarder og må kunne spytte lidt i den slunkne regionskasse.

Men kan det overhovedet lade sig gøre for Novo Nordisk at sænke priserne i Danmark? Handler det om Extern reference Prices? De udenlandske markeder har et vågent øje til prissætningen i Danmark, som er ophavslandet til Ozempic. Sænkes prisen i Danmark, vil det få en afsmittende effekt i udlandet, og det vil Novo Nordisk selvfølgelig ikke risikere.

Novo Nordisk har tjent milliarder og atter milliarder til deres aktionærer og egne direktører, som har solgt deres aktier med et flot og stort udbytte, og i Danmark har Novo Nordisk medført en stigning i landets BNP.

At komme med kritik af Novo Nordisk er i Danmark værre end at kritisere kongehuset. Men nu gør jeg det alligevel. For når der ikke er kritiske røster, glemmer vi nuancerne, og vi bliver forblændede af vores nye guldæg.

Jeg vil slutteligt deklarere, at jeg ikke har nogen interessekonflikter overhovedet, og jeg har ingen aktier i Novo Nordisk.