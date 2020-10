Hvor svært kan det være?

Vi har lægemangel i Danmark, mens over 1000 udenlandske lægers ansøgninger om autorisation ligger i bunken hos Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor ventetiden lige nu er svimlende 22 måneder. I en mere effektivt indrettet verden havde sundhedsministeren sørget for klare mål og prioriteret ressourcer til at fremskynde godkendelsesprocessen.