Hvor er Mathias?

I dag, hvor vi alle ved hvad Mathias fejlede, er der jo ingen af de implicerede læger, der ville have handlet, som de gjorde den søndag nat. Men er det nok til at fejlen ikke sker igen? Noget tyder på, at det er det ikke. Kommentar fra Mathias’ far til Dagens Medicins artikel 6. april 2018: ’Styrelsen underkender udtalelser fra tre sagkyndige i klagesag’.

Jeg har med stor interesse læst Jane Gregersens og Dagens Medicins afsløring af, at Styrelsen for Patientsikkerhed gik imod de sagkyndige i sagen om min søns behandling, når det drejer sig om den første læge, der tilså ham 4. januar 2016. Jeg kan forstå, at Jane Gregersen føler sig overhørt som sagkyndig, at hendes argumenter om, at ambulancelægens behandling levede op til erfaren specialiststandard, ikke blev taget til efterretning.

Jeg kan også læse i kommentarsporet, at mange læger læser det ind i en generel tendens, hvor deres lægefaglighed knægtes af systemer, djøffere eller endda af medier. Hvis jeg tager kommentatorsporet til indtægt, kan jeg også forstå, at ingen læge ville kunne have handlet anderledes. I et konstruktivt perspektiv burde det føre til en diskussion af, hvad erfaren specialiststandard er. Ligesom vi kunne diskutere, hvorfor der ikke blev lavet en kerneårsagsanalyse – eller hvorfor nogle af de involverede læger talte usandt i det efterfølgende dialogmøde. Mit ærinde er dog et andet:

Jeg skriver læserbrevet her, fordi det der skete med min søn, skal der læres af – ligesom vi i alle sundhedssystemets facetter skal elske at lære af fejl. Debatten i artiklen mangler perspektiv og fakta, som læger og andre faglige jo bygger sin gerning op om. Derfor skriver jeg på trods af en kommentar i artiklens kommentarspor om…

»…at den pårørende (red: jeg), læge eller ikke læge, har en anden mening om forløbet kan ikke bruges til så meget her.«

Klare indikationer på meningitis

Må jeg minde om, at Mathias mor, da hun ringede 112, sagde, at hun var bange for at der var tale om meningitis – at ’Obs Meningit’ var det allerførste, der stod i Mathias journal. Må jeg minde om, at ambulancelægen udtrykkeligt fik at vide, at der var en historik med feber og givet febernedsættende medicin, noget han også skrev i sin rapport. Må jeg minde om at Mathias petekkier fandtes ikke kun på underkroppen (som jeg har ladet mig fortælle er det gængse sted, hvis der er tale om andre diagnoser), men i ansigtet, på hænderne og overkroppen også. De kunne ikke trykkes bort. Må jeg minde om, at den pågældende ambulancelæge selv i sin rapport skrev, at Mathias havde udslæt, der ikke kunne trykkes væk. Må jeg minde om, at der er forskning, der peger på, hvordan helt unge mennesker kan virke upåvirkede, ligesom Mathias gjorde, og samtidigt være dødssyge. Og må jeg minde om, hvilken betydning det havde for det videre forløb, at ambulancelægen – en meget erfaren specialist – så sikkert slog fast, at der ikke var tale om meningitis. For den unge og uerfarne læge, der modtog Mathias, da han ankom til Herlev. For resten af behandlingen af ham. En betydning formentlig så stor, at en erfaren sygeplejerske forsøg på at råbe de unge læger på Herlev Hospital op med spørgsmål til, om der dog ikke skulle laves en lumbalpunktur, blev fejet af banen. En betydning formentlig så stor, at forældrenes gentagne italesættelse af meningitis bekymringen over for lægerne ikke blev taget seriøst. Man satte i stedet for en fokusjagt i gang, der handlede om noget helt andet. Og timerne gik…

Myndighed: Mathias kunne have overlevet

Må jeg endvidere informere om, at Patienterstatningen i sin afgørelse når en helt anden konklusion end Jane Gregersen og skriver:

»Vi vurderer, at akutlægen ved behandling efter erfaren specialiststandard på baggrund af Mathias symptomer burde have mistænkt, at der var tale om Meningitis. (…) Videre vurderer vi, at akutlægen burde have opstartet behandling med antibiotika allerede på Mathias hjemmeadresse og fulgt med i ambulancen til hospitalet. (…) Endelig vurderer vi, at Mathias var blevet undersøgt akut på Herlev Hospital, hvis hans tilstand af akutlægen var blevet tolket som mulig Meningitis og ikke et febrilt udslæt.«

Patienterstatningen skriver lige ud, at Mathias efter al sandsynlighed kunne have overlevet uden varige gener, hvis behandlingen havde levet op til erfaren specialiststandard. Endelig har eksperter tillige udtalt om afgørelsen, at den er usædvanlig klar.

Jeg anerkender, at livet leves forlæns. Men jeg kræver som minimum, at livet tilsvarende forstås baglæns. I dag, hvor vi alle ved hvad Mathias fejlede, er der jo ingen af de implicerede læger, der ville have handlet, som det skete den søndag nat. Men er det nok til at fejlen ikke sker igen? Noget tyder på, at det er det ikke. I Mathias tilfælde ser det ud til, at vi kunne have lært tidligere. Flere videnskabelige artikler (f.eks. i The Lancet 2006) viser, at Mathias ikke var alene om at virke upåvirket, selvom han var dødssyg. Og præcist et år efter kunne en anden ung måske have overlevet, hvis sundhedsvæsenet havde lært bedre af Mathias forløb.

Hvor er læringen omkring Mathias’ død?

For at svare på min egen overskrift, så er Mathias ikke mere. Han er her ikke til at blive større og mere uafhængig af os, han er her ikke til at vise os sit væsen, eller dele af sin kærlighed og humor. Det er realiteterne for os som hans familie. Det er ikke og skal ikke være realiteterne for andre.

Men hvor er han og behandlingsforløbet i den læring, som fejlen gerne skulle afstedkomme? Hvor er han i Dagens Medicins dækning og i lægernes bevidsthed? Hvor er ønsket om at gøre bedre i sin lægegerning, når vi ikke tør debattere og diskutere fejl, forstå dem, granske dem, tale åbent om dem og – vigtigst – gøre alt i vores magt for at lære af dem? Det er uforståeligt for mig, hvorfor vi ikke diskuterer, hvordan det omtalte forløb kunne ske for Mathias, og hvad vi kan lære af det. Hvorfor det er vigtigere at forsvare en læges vurdering, der viste sig at være forkert? Det er denne misforståelse – at forsvare fejlen – der er den største fejl af alle.

Jeg oplever, at vi i sundhedsvæsenet har en dominerende fejlkultur med nultolerancer, som i virkeligheden driver os mod en beskyldningskultur, der sætter sikkerheden på spil ved at skjule farer og fejl. Jeg oplever debatten i Dagens Medicin som et udtryk for det samme. Den fejlkultur findes overalt i sundhedssystemet. Blandt læger. I bureaukratiet. Blandt hospitalsledelser. Osv. Fejlkulturen bygger på en misforståelse om, hvad sikkerhed er. Sikkerhed er ikke fravær af ulykker, men evnen til at kunne reducere antallet og reducere alvorligheden ved konstant at analysere sundhedsvæsenets tilstand og holde alle på tæerne. Fejlkulturen bygger også på en misforståelse om, hvem der forårsager fejl. Næsten alle fejl er systemiske – det giver derfor sjældent samme mening at ’skubbe fejlen nedad’ i organisationen, at indlede en heksejagt. Læringen af fejl bør primært bygge på forståelsen af, at fejl er systemiske, ikke personlige.

For at lære af en fejl, må den erkendes

Jeg håber, at I læger vil se perspektivet i det. At I forstår, at jeg og mange andre anerkender lægens ret til at fejle. Fejl sker. Men at få anerkender nogen læges ret til at fejle uden at lære af fejlen. For at lære af en fejl, må den erkendes. Derfor er det bekymrende som Mathias far at læse artiklen, der har ligeså forkert et fokus, som da ambulancelægen afviste, at udslættet og historikken med feber burde give anledning til at behandle. Mathias er ikke mere, men fejlen står tilbage. Fejlen er en gave. Fejlen er et unikt vindue til læring og en unik mulighed for at blive bedre – i stedet for at stille sig tilfreds med, at det kunne også ske for mig. Man får ikke meget ny viden ud af at tale med sine venner – viden og læring kommer kun, hvis man vedblivende taler med dem, der er uenige.

Red den næste. Elsk at lære af fejl.

Om forfatteren

Niels Boje Lund er far til den 16-årige Mathias, der i 2016 døde af meningitis. Niels Boje Lund har en baggrund som ledelseskonsulent og iværksætter, og har siden Mathias’ død brugt sin tid på at bidrage til forbedring af sundhedsvæsenet.