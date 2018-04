Styrelsen underkender udtalelser fra tre sagkyndige i klagesag

Tre speciallæger fandt ingen grund til at kritisere hændelsesforløbet ved et meningitisdødsfald. Men i sin endelige afgørelse nåede Styrelsen for Patientsikkerhed frem til den modsatte konklusion. »Jeg har været meget rystet og forarget,« siger en af de tre sagkyndige, Jane Gregersen.

Jane Gregersen føler sig udsat for magtmisbrug af Styrelsen for Patientsikkerhed. I forbindelse med en af de meget omtalte meningitissager i Region Hovedstaden var hun var som praktiserende læge og mangeårig sagkyndig konsulent i Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerhed med til at vurdere en klage over det præhospitale akutberedskabs og en akutlæges indsats. Men selvom […]